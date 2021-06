Zehn Tipps gegen die Hitze im Münsterland

Endlich, sagen viele, endlich ist der Sommer mit seinen wohlig warmen Temperaturen da. Vorbei ist die Zeit der Elf-Grad-Tage mit grauem Wolkenhorizonz, vorbei die Tages des andauernden Nieselregens. Doch kaum klettern die Temperaturen über 25 Grad - am Donnerstag werden sogar knapp 35 Grade an vielen Orten des Münsterlands erwartet -, kommen viele nicht nur ins Schwitzen: Schwindel, Kopfschmerzen oder Müdigkeit sind weit verbreitete Begleiterscheinungen des warmen Wetters. Der Körper muss mitunter an seine Belastungsgrenze gehen, im Extremfall drohen Hitzschlag oder Sonnenstich. Gerade wenn die Hitze, wie aktuell, zum ersten Mal in diesem Jahr ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht, ist der Körper stark belastet, da er laut Sportmedizinern in der Regel rund 14 Tage benötigt, um sich an die heißen Außentemperaturen anzupassen.

Doch es gibt einige Tipps und Hinweise, wie man sich gegen das heiße Wetter schützen kann: