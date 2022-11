Zu Besuch im jüdischen Alltag

Wer sich gut kennt, pflegt weniger Vorurteile. Darum soll der Wettbewerb „Shalom – jüdisches Leben heute!“ Schülerinnen und Schüler ermuntern, sich mit einem Alltag zu beschäftigen, den sich in der Regel nicht kennen. Eine gute Idee, findet der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Abraham Lehrer,

Der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Abraham Lehrer, hat die Teilnehmer des Wettbewerbs „Shalom – jüdisches Leben heute!“ ermuntert, auf dem Schulhof oder in ihren Freizeiteinrichtungen Zivilcourage zu zeigen und sich gegen Fremden- und Flüchtlingsfeindlichkeit zur Wehr zur setzen. Das Wort „Jude“ würde immer häufiger als Schimpfwort benutzt, obwohl es an vielen Schulen kein einziges jüdisches Kind gebe. „Antisemitismus hat auch ohne Juden einen wunderbaren Nährboden,“ meinte er.