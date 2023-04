Zwei Autofahrer ohne Führerscheine flüchten vor der Polizei

Ein 42-Jähriger versuchte sich laut Mitteilung der Polizei, am frühen Samstagmorgen (15.4.) gegen 1.10 Uhr auf der Autobahn 43 bei Senden durch Fahrerflucht einer Kontrolle zu entziehen. Im Einsatzbericht steht, dass er alkoholisiert und nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Alarmiert hatte zuvor ein Zeuge die Ordnungskräfte und gemeldet, dass ein Autofahrer bei Nottuln in Schlangenlinien in Richtung Wuppertal unterwegs ist. Eine Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Später entdeckten die Beamten den 42-Jährigen in einem Opel auf der A43 bei Senden in Richtung Münster.

Anhaltesignale ignorierte der Mann aus Steinfeld und verringerte seine Geschwindigkeit auf etwa 20 Stundenkilometer, bevor er an der Anschlussstelle Senden in ein Gewerbegebiet vor der Polizei flüchtete. In einer Sackgasse verließ er den Wagen und rannte zu Fuß davon. Die Beamten verhinderten den Fluchtversuch.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Den Wagen beschlagnahmten die Polizisten auf Antrag der Staatsanwaltschaft, da der 42-Jährige bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte aufgefallen ist und bereits nicht mehr im Besitz eines Führerscheins ist. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen – gegen den Mann wird eine Strafanzeige ergehen.

Weiterer Vorfall in Ennigerloh

In Ennigerloh fiel einer Polizeistreife in der Nacht von Samstag (15.4.) auf Sonntag gegen 2.18 Uhr an einer roten Ampel ein Autofahrer auf, der "bekanntermaßen" keinen Führerschein besitzt – mit im Auto saß ein 20-jähriger Beifahrer. Als der 21-jährige Fahrer aus Oelde den Streifenwagen erblickte, gab er umgehend Gas, heißt es in der Meldung der Polizei. Dabei überfuhr er die rote Ampel.

Die Beamten folgten ihm und entdeckten das Auto wenig später stehend an einer Straße. Auf dem Fahrersitz saß jetzt der vorherige Beifahrer, der ebenfalls aus Oelde kommt. Der ursprüngliche Fahrer kam nach Polizeiangaben wenig später dazu und wirkte alkoholisiert. Die Beamten konfrontierten ihn damit, dass er kurz vorher das Auto ohne Führerschein gefahren sei und nicht der Mitfahrer.

Der 21-Jährige wurde im weiteren Verlauf immer aggressiver und zeigte sich mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden. Er beschimpfte und beleidigte die Beamten massiv und kam ihren Anweisungen nicht nach. Trotz mehrfacher Aufforderung an der Kontrollstelle zu bleiben, versuchte der Oelder immer wieder wegzugehen. Als ihn die Beamten festhielten, versuchte er vergeblich, sich gewaltsam loszureißen.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 21-Jährige nach der Entnahme einer Blutprobe in Gewahrsam genommen, berichtet die Polizei. Das Auto wurde sichergestellt und Ermittlungsverfahren eingeleitet.