Zwei tödliche Unfälle im Münsterland

Nach einem Zusammenstoß zweier Autos am Montagvormittag auf der Bundesstraße 474 bei Coesfeld ist ein 90-Jähriger gestorben. Etwas später erlag ein Motorradfahrer bei einem Alleinunfall in Bocholt-Burlo seinen schweren Verletzungen.

Gegen 11.05 Uhr fuhr am Montagvormittag (1.11.) laut Bericht der Polizei ein 90-jähriger Autofahrer aus Coesfeld-Lette mit seinem Wagen die Kreisstraße 48 aus Richtung Rorup kommend in Richtung der Bundesstraße 474. An der Kreuzung B474/K48 fuhr der Mann nach Angaben von Zeugen dann mit ungeminderter Geschwindigkeit in die übergeordnete Bundesstraße ein und kollidierte dort mit dem Fahrzeug einer 61-jährigen Frau aus Bergkamen, die mit ihrem Auto aus Richtung Dülmen kommend in Richtung Coesfeld-Lette unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß wurde der 90-Jährige in seinem Wagen eingeklemmt - das Fahrzeug der 61-Jährigen kam im Straßengraben zum Stillstand. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, berichtet die Polizei. Die 61-jährige Bergkamenerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, ihr 68-jähriger Beifahrer kam zu Untersuchungen in ein Krankenhaus.

Die B474 war im Bereich der Unfallstelle zwischenzeitlich gesperrt.

Motorradfahrer verunglückt

In Bocholt-Barlo ereignete sich am Montagmittag gegen zirka 13.40 Uhr ebenfalls ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang: Aus bislang ungeklärter Ursache war es zu einem Alleinunfall eines Motorradfahrers gekommen, der an den Folgen seiner schweren Verletzungen an der Unfallstelle verstarb.

Weitere Informationen zur Identität des Fahrers teilte die Polizei am Montag nicht mit.