Das Theaterstück „Zwei Waagerecht: Innige Zuneigung mit fünf Buchstaben“, wurde im Haus des Gastes in Lienen aufgeführt. Die Komödie kam bei den Besuchern gut an.

Zwei Fremde begegneten sich in einem Zugabteil auf der Fahrt vom Flughafen in San Francisco bis nach Bay Point. Werden sie an der Endhaltestelle Freunde sein – oder gar Liebende?