Künstliche Intelligenz – Ausstellung beleuchtet Chancen und Risiken

Die Diskokugel, die exakt in der Mitte des Raumes installiert ist, wirft Lichtpunkte an die Wände und auf den Fußboden. Die Leuchtsignale in Neonfarben tanzen auch über die Gesichter von Magdalene Ross und Dr. Philipp Horst, die ihre Gäste beobachten und sich fragen, ob sie die Inszenierung im Eingangsbereich der Ausstellung über Künstliche Intelligenz genauso empfinden, wie sie selbst es beabsichtigt haben.Zuckendes Licht als optische Botschaft, begleitet von Klängen, die viel zu technisch klingen, um sie Musik nennen zu wollen. Die Zukunft ist längst Gegenwart. Was bedeutet sie? Wie wird sie sich entwickeln? Ist sie unsere Freundin oder doch eher unsere Feindin?

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie