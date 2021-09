1. FC Köln auch in Freiburg ohne Hübers und Thielmann

Der 1. FC Köln tritt in seinem nächsten Spiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) beim SC Freiburg erneut ohne Timo Hübers und Jan Thielmann an. Wie FC-Trainer Steffen Baumgart am Donnerstag mitteilte, konnte Verteidiger Hübers, der zuletzt wegen Knieproblemen pausierte, zwar wieder ins Training einsteigen, ist aber am Samstag noch keine Option. Mittelfeldspieler Thielmann soll nach auskurierter Erkrankung vorerst Aufbautraining bestreiten.

Baumgart will in Freiburg in der Innenverteidigung wie bereits beim jüngsten Sieg gegen Bochum (2:1) wieder auf Jorge Meré und Rafael Czichos bauen. «Meré hat in der ersten Hälfte gegen Bochum gut gespielt. Deshalb sehe ich keinen Grund, ihn am Samstag rauszunehmen. Wenn alles normal läuft, werden Czichos und Meré von Beginn an spielen», erklärte Baumgart. Zudem steht Angreifer Mark Uth vor der Rückkehr in die Startformation.