1. FC Köln verlängert mit Talent Olesen bis 2024

FC Köln hat den Vertrag mit Mathias Olesen verlängert. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, unterschrieb der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. In dieser Saison kam der 20 Jahre alte luxemburgische Nationalspieler 20 Mal in der U21 zum Einsatz. Seit Dezember 2021 trainiert er fest im Profi-Team. «Mathias‘ Entwicklung ist ein sehr gutes Beispiel für unsere Nachwuchsförderung. In den letzten Monaten hat er sich problemlos bei den Profis integriert und es macht Spaß, ihn zu entwickeln und zu fördern», kommentierte Sportchef Jörg Jakobs.