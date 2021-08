1. FC Union feiert ersten Saisonsieg: 2:1 gegen Gladbach

Der 1. FC Union Berlin hat nach dem Einzug in die europäische Conference League seinen ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Das Team von Trainer Urs Fischer gewann am Sonntag im heimischen Stadion an der Alten Försterei gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:1 (2:0). Niko Gießelmann (22.) und Taiwo Awoniyi (41.) schossen die Tore für die Gastgeber. Nach zwei Remis und dem Erfolg verbesserten sich die Berliner auf Platz acht der Tabelle. Mönchengladbach, das durch Jonas Hofmann (90.+1) erst in der Nachspielzeit noch verkürzte, bleibt hingegen nach drei Spieltagen sieglos und belegt den 15. Rang.