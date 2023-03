100. Derby zwischen Schalke und Dortmund

Im mit Spannung erwarteten 100. Revierderby in der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund empfangen die Gelsenkirchener an diesem Samstag den BVB. Die Borussia ist in der Partie um 18.30 Uhr (Sky) als Tabellenzweiter klarer Favorit. Die Schalker, die im Abstiegskampf ebenfalls jeden Punkt brauchen, stabilisierten sich zuletzt aber deutlich. Schalke und Dortmund sind die einzigen Bundesligateams, die in der Rückrunde noch nicht verloren haben. Brisant ist die Partie nicht nur sportlich: Die Polizei appellierte vor der Begegnung an die rivalisierenden Fans, friedlich zu bleiben.