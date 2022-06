100. Geburtstag: Werke von Erwin Heerich in Schloss Moyland

Bedburg-Hau (dpa/lnw)

Ob in Köln, Bochum oder Wuppertal: Die begehbaren Skulpturen und Reliefs des Künstlers Erwin Heerich sind in Nordrhein-Westfalen vielerorts im öffentlichen Raum zu sehen. In diesem Jahr wäre der Bildhauer 100 Jahre alt geworden. Das Museum Schloss Moyland in Bedburg-Hau bei Kleve widmet ihm zu diesem Anlass ab dem 25. Juni eine Ausstellung.

Von dpa