100-Jährige nach Unfall schwer verletzt in Klinik

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (16. Juli) gegen 15.45 Uhr auf der L 793 zwischen Westkirchen und Freckenhorst wurde eine 100-jährige Frau aus Gütersloh schwer verletzt.

Ihre 69 Jahre alte Tochter war am Samstag mit dem Auto in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und in einen Graben geraten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Dabei verletzte sich die Fahrerin leicht, die 100-jährige Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.