110 Feuerwehrleute löschen Brand in Krefeld

Krefeld (dpa/lnw)

In einem Gewerbebetrieb in Krefeld haben am Mittwoch 110 Feuerwehrleute einen weithin sichtbaren Brand gelöscht. Der Rauch sei schon von der Wache aus zu sehen gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Um Bewohner in den angrenzenden Stadtteilen Oppum und Linn zu warnen, waren zeitweise Sirenen sowie die Katastrophen-Warn-App Nina ausgelöst worden. Messungen hätten keine Gefährdung für die Bevölkerung angezeigt, teilte die Feuerwehr mit.

Von dpa