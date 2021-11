1300 Schulleiter befragt: Ergebnis wird präsentiert

Düsseldorf dpa)

1300 Schulleiterinnen und Schulleiter sind vom Forsa-Institut unter anderem zu ihren Belastungen im Job und zu Zukunftsprognosen befragt worden. Beim Deutschen Schulleiterkongress stellt der Verband Bildung und Erziehung (VBE) heute (10.00) in Düsseldorf die Ergebnisse der neuen Umfrage zur Situation an den Schulen vor. In der Studie mit dem Titel «Berufszufriedenheit von Schulleitungen» kommen auch Lehrkräftemangel, Digitalisierung und die Folgen der Corona-Pandemie zur Sprache. Die Umfrage wird seit 2018 erhoben. «In den letzten Jahren konnten wir nachvollziehen, dass die Motivation immer mehr sank», sagte der VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann vorab mit Blick auf die Arbeitszufriedenheit der Schulleitungen.

Von dpa