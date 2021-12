13.799 Zuschauer für Revierderby Bochum gegen BVB zugelassen

Bochum (dpa)

Für das Revierderby am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund sind 13.799 Zuschauer zugelassen. Wie der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga am Mittwoch mitteilte, fiel diese Entscheidung «nach sehr intensivem Austausch mit den lokalen Behörden». Aufgrund dieser Ausgangslage werde der VfL Bochum 1848 von der angekündigten Verlosung von Einzeltickets für Dauerkarteninhaberinnen und Inhabern absehen, gab der Club bekannt.

Von dpa