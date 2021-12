14-Jähriger durch Messerstich lebensgefährlich verletzt

Neuss (dpa/lnw)

Ein 14-Jähriger ist in Neuss durch einen Messerstich in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt worden. Als mutmaßlicher Messerstecher sei gegen einen 17-jährigen Deutschen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen worden, sagte ein Staatsanwalt am Montag in Düsseldorf.

Von dpa