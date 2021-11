14-Jähriger soll mit Messer auf Mann eingestochen haben

Dortmund (dpa/lnw)

Ein 14-Jähriger soll am Halloween-Abend mit einem Messer auf einen Mann in Dortmund eingestochen haben. Der Teenager habe am Sonntag zunächst mit zwei weiteren Jugendlichen im Stadtteil Dorstfeld mit Eiern um sich geworfen, berichtete die Polizei am Dienstag. Ein Anwohner habe das Trio schließlich aufgefordert das zu unterlassen und sei hinter ihnen her gegangen. Der 14-Jährige habe daraufhin mit einem Messer auf den 38-Jährigen eingestochen, berichtete die Polizei. Dann sei er mit den anderen Jugendlichen geflohen.

Von dpa