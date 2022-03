15 gegen 3: Gruppe schlägt und tritt junge Mädchen

Essen (dpa/lnw)

Bei einem eskalierten Streit unter Jugendlichen sollen am Montagnachmittag in der Essener Innenstadt mehrere Mädchen aus einer 15-köpfigen Gruppe drei andere Mädchen geschlagen, geschubst und getreten haben. Zunächst seien zwei 13-jährige und ein 14-jähriges Mädchen in der Fußgängerzone am Limbecker Platz von der Gruppe - darunter zwei bis vier Jungen - angesprochen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

