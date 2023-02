15-Jähriger in U-Haft: Opfer könnte teilweise blind bleiben

Leopoldshöhe (dpa/lnw)

Ein 15-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft, weil er in der Silvesternacht im Kreis Lippe einen 19-Jährigen so schwer verletzt haben soll, dass dieser auf einem Auge blind bleiben könnte. Dem Jugendlichen wird schwere Körperverletzung vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Er soll gemeinsam mit anderen jungen Tatverdächtigen eine Gruppe junger Menschen angegriffen haben, zu der auch der 19-Jährige gehörte.

Von dpa