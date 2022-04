16-Jähriger pöbelt Passanten und Polizisten an

Dortmund (dpa/lnw)

Ein 16-Jähriger hat am Mittwochabend am Hauptbahnhof in Dortmund Reisende angepöbelt und hinzugerufene Bundespolizisten mehrfach attackiert. Mit einem in seiner Hand versteckten Feuerzeug habe er schließlich versucht, die Kleidung der Beamten anzuzünden, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Das Feuerzeug sei ihm abgenommen worden.

Von dpa