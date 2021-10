16-Jähriger von Mitschüler mit Messer schwer verletzt

Ein 16-Jähriger ist in einer Schule in Versmold (Kreis Gütersloh) von einem Mitschüler mit einem Messer schwer verletzt worden

Am Freitagvormittag sollen die beiden gleichaltrigen Jugendlichen in einen Streit geraten sein, teilte die Polizei mit. Nachdem er den Mitschüler mit dem Messer angegriffen habe, sei der Tatverdächtige zu Fuß geflüchtet. Wenige Stunden später wurde er von der Polizei in Versmold gestellt und festgenommen. «Es bestand keine Gefahr für die anderen Schüler», sagte ein Polizeisprecher. Die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus