1,6 Prozent weniger Milchkühe in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Innerhalb eines Jahres ist die Zahl der Milchkühe in Nordrhein-Westfalen um 1,6 Prozent gesunken. Wie das Statistische Landesamt (IT. NRW) in Düsseldorf am Freitag mitteilte, wurden in Mai 2022 in 4860 Betrieben 381 574 Milchkühe gehalten, knapp 6300 weniger als im Mai vergangenen Jahres (387 862). Laut Statistik verringerte sich die Zahl der Milchkuhhaltungen im selben Zeitraum um 3,9 Prozent. Im Mai 2021 hatte es noch 5055 Betriebe mit Milchkühen gegeben.

Von dpa