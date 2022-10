165 Drohungen und Gefährdungen gegen Justiz-Beschäftigte

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen sind in vergangenen Jahren 165 Bedrohungen und Gefährdungen von Richtern, Staatsanwälten und anderen Justizbeschäftigten registriert worden. Das erklärte das NRW-Justizministerium am Mittwoch auf eine Anfrage der AfD-Fraktion.

Von dpa