17-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß

Der Autofahrer war am Donnerstagnachmittag aus bisher ungeklärter Ursache in Friesenrath auf die Gegenfahrbahn geraten, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte. Dort sei er frontal mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammengestoßen. Der 17-Jährige sei schwer verletzt worden und starb nach Angaben der Polizei noch an der Unfallstelle. Der 52 Jahre alte Autofahrer verletzte sich leicht. Für die Unfallaufnahme sei die Straße für mehrere Stunden gesperrt worden, so der Polizeisprecher.