17-Jähriger rüstete zum E-Bike auf: Flucht mit Tempo 60

Dabei sei er in der Nacht zum Donnerstag bis zu 60 Stundenkilometer schnell gewesen, berichtete die Polizei - und das mehrfach in Tempo-30-Zonen. Zudem habe das selbstgebaute E-Bike natürlich keine Zulassung. Am Ende der Verfolgungsfahrt habe der Jugendliche versucht, sich hinter einem geparkten Auto zu verstecken - vergeblich. In seinem Rucksack fanden die Beamten auch noch Pyrotechnik. Rucksack wie Fahrrad wurden beschlagnahmt.