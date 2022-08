1,7 Millionen Passagiere starten im Juni von NRW-Flughäfen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im abgelaufenen Monat Juni sind von den sechs Hauptflughäfen in Nordrhein Westfalen 1,7 Millionen Passagiere abgeflogen. Wie das Statistisches Landesamt anhand vorläufiger Daten am Freitag mitteilte, waren das zwar 1,1 Millionen Fluggäste (plus 187,7 Prozent) mehr als ein Jahr zuvor (Juni 2021: 591.600), aber etwa 18,5 Prozent weniger als im letzten Vergleichsmonat vor Beginn der Corona-Pandemie. Im Juni 2019 waren 2,1 Millionen Menschen von NRW-Airports gestartet.

Von dpa