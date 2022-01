18-Jährige klemmt mit Arm in Bustür und wird mitgeschleift

Enger (dpa)

Eine 18-Jährige ist in Enger bei Herford mit dem Arm in einer Bustür eingeklemmt und mehrere Meter von dem Fahrzeug mitgeschleift worden. Der Fahrer des Linienbusses sei erst durch lautes Rufen anderer Passagiere auf die Situation aufmerksam geworden und habe angehalten, teilte die Polizei am Montag mit. Er habe die Tür geöffnet und sei dann weitergefahren, ohne sich um die Leichtverletzte zu kümmern. Die Polizei übernahm die Ermittlungen.

Von dpa