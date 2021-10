Vettweiß (dpa/lnw)

Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist in Vettweiß (Kreis Düren) mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren und gestorben. Der junge Mann war am Sonntagmittag aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Trotz einer versuchten Wiederbelebung des Rettungsdienstes starb der 18-Jährige an der Unfallstelle.

Von dpa