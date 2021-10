19-Jähriger bei Schlägerei schwer verletzt: Tätersuche läuft

Randale in der Düsseldorfer Altstadt hatte schon in den Sommermonaten für Schlagzeilen gesorgt. Nun ist bei einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten ein junger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter ist flüchtig.

Nach einer größeren Schlägerei in der Düsseldorfer Altstadt mit einem lebensgefährlich Verletzten ist der mutmaßliche Täter weiter flüchtig. Der noch unbekannte Angreifer hatte einen 19-Jährigen in der Nacht zum Samstag mit einer Glasflasche so schwer attackiert, dass dieser noch in der Nacht notoperiert werden musste. Er habe in akuter Lebensgefahr geschwebt, sei derzeit aber stabil, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Zu den Hintergründen und der Motivlage könne man noch keine Angaben machen. Eine Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Den Ermittlern zufolge hatten Zeugen in der Nacht gegen 1.45 Uhr eine Schlägerei zwischen zwei Gruppen auf dem Burgplatz beobachtet und waren auch auf den verletzt am Boden liegenden jungen Mann aufmerksam geworden. Der Täter sei in eine unbekannte Richtung geflohen. Wie viele Menschen an der Auseinandersetzung beteiligt waren, müsse noch ermittelt werden, sagte der Sprecher am Sonntag weiter. Es habe keine weiteren Zeugenhinweise gegeben.

«Wir gehen jedenfalls zur Zeit nicht davon aus, dass es eine Tumultlage war, sondern eher eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen mit mehreren Personen», hatte ein Behördensprecher am Samstag mitgeteilt. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, blieb zunächst unklar. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können.

Zuletzt hatten im Sommer Ausschreitungen von Jugendlichen und Angriffe auf Polizisten in der Düsseldorfer Altstadt für Schlagzeilen gesorgt.