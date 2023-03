19-Jähriger beim Jointdrehen festgenommen

Als er sich gerade einen Joint drehte, hat die Polizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann am Essener Hauptbahnhof festgenommen. Außerdem hatte er noch zwei Tütchen mit Cannabis bei sich, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach seiner Festnahme am Freitagmittag wurde der 19-Jährige einem Haftrichter vorgeführt. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den jungen Mann ein.

Die polizeilichen Überprüfungen am Freitag hatten ergeben, dass der junge Mann von der Staatsanwaltschaft gesucht wurde. Wegen Vorwürfen, Falschgeld in Umlauf gebracht zu haben, ordnete ein Gericht Anfang des Jahres bereits Untersuchungshaft an. Danach soll der Mann für einige Monate untergetaucht sein. Bahnmitarbeiter hatten am Freitag die Bundespolizei wegen einer verdächtigen Person in der Nähe der Schließfachanlage im Hauptbahnhof verständigt, die sich als der gesuchte 19-Jährige herausstellte.