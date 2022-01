19-Jähriger fällt von Bahnsteig unter Zug: leicht verletzt

Der junge Mann hatte Glück: Er erlitt am Mittwochabend nur leichte Verletzungen an Kopf und Hand. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, hatte er auf dem Bahnsteig getanzt und war dabei über seine eigenen Beine gestolpert, als gerade der Zug vorbeifuhr. Durch die Sogwirkung sei der Mann von der Bahnsteigkante und unter den Zug gefallen. Ein Zeuge rief den Rettungsdienst. Der 19-Jährige konnte selbstständig aus dem Gleisbereich klettern. Er kam in ein Krankenhaus.