19-Jähriger flieht nach Unfallfahrt auf Tankstelle

Hamm (dpa/lnw)

Ein 19-Jähriger hat mit einer Unfallfahrt auf einer Tankstelle in Hamm erheblichen Schaden angerichtet. Der junge Mann fuhr mit seinem Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf die Tankstelle und rauschte dann an einer Zapfsäule frontal in einen Wagen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Durch umherfliegende Teile sei am späten Samstagabend ein weiteres Auto beschädigt worden.

