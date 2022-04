19-Jähriger greift Vater mit Messer an: Not-OP

Der Mann sei nach einer Notoperation außer Lebensgefahr, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Nach ersten Erkenntnissen habe der 19-Jährige dem Vater am Freitagabend in der gemeinsamen Wohnung in den Oberkörper gestochen. Der Sohn sei am Samstag in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden. Gegen ihn werde wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung ermittelt. Angaben zu den Hintergründen des Angriffs machte die Polizei zunächst nicht.