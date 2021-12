«1LIVE Krone 2021»: Kontra K ist erneut «Bester Hip Hop Act»

«Ich bin gerührt, muss ich ehrlich sagen», sagte Kontra K in der Radio-Sondersendung am Donnerstag. «Das ist ein Voting-Preis, wo sich die Fans für ihren Künstler einsetzen. Und das beweist ja dann auch, wie wichtig das ist», erklärte der Berliner Rapper weiter. Im Mai veröffentlichte er sein neues Album «Aus dem Licht in den Schatten zurück». Er hoffe sehr, seine Fans bald wieder live sehen zu können, sagte Kontra K am Donnerstag.