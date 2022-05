20-jährige stirbt bei Kollision: Drei weitere Verletzte

Gescher (dpa/lnw)

Eine 20-jährige Beifahrerin ist beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Pannendienst auf der Autobahn 31 bei Gescher (Kreis Borken) in Fahrtrichtung Emden tödlich verletzt worden. Auch der 19-jährige Fahrer des Wagens und zwei weitere Insassen - ein Mann und eine Frau - seien am frühen Morgen schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag.

Von dpa