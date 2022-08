20 Jahre nach Grönemeyers «Mensch»: Zwei neue Versionen

20 Jahre danach - sozusagen als Hommage an den Pop- und Rockgiganten - kommen an diesen Freitag zwei unterschiedliche neue «Mensch»-Versionen auf den Markt. Die Künstlerinnen Ace Tee, Balbina und Ebow haben eine zeitgemäße Version des Hits mit dem Titel «Es ist ok, Mensch (2022)» aufgenommen. Unterlegt ist das Stück an markanten Stellen mit der eingängigen Original-Refrainzeile von Grönemeyer «Und es ist okay».

Einen großen Erfolg landete Grönemeyer auch mit seiner «Mensch»-Tour - viele erinnern sich noch an Eisbären, volle Konzerthallen und rauschende Stadionfeste. Auch in seine Heimatstadt, ins Ruhrstadion, kehrte die Bochumer Ikone zurück. Man hört «Momentan ist richtig, momentan ist gut» - und schon hat man einen Ohrwurm.

Grönemeyer selbst findet es klasse und eine große Ehre, dass sein Titel nun einen Schwester- und einen Brudersong als Antwort aus der Gegenwart bekommt. «Ich freue mich ungemein über die beiden so sorgfältig schönen Versionen von "Mensch" zu unserem Jubiläum», sagte Grönemeyer der Deutschen Presse-Agentur. «Einmal die so feinnervige, detailliebende Coverversion in Französisch, "Humaine", von der großartigen Künstlerin Camille und dann die fulminante Drum’n Bass Dance Version "Es ist ok, Mensch (2022)" von dem Grandiostrio Balbina, Ace T und Ebow, treibend, energisch, nachdenklich lebensbejahend.» Mit dem Trio sei es eine «spezielle, wundervolle Zusammenarbeit» gewesen», so der 66-Jährige.

«Es ist ok, Mensch (2022)» ist kein Remix, kein Cover, sondern eher eine rappige und liebevolle Aneignung. Ace Tee ist eine junge gefeierte Künstlerin aus Hamburg, Balbina gilt als facettenreiche Popkünstlerin und die Berlinern Ebow ist eine derzeit angesagte deutschsprachige Rapperin. Grönemeyers Stimme ist als Sample aus dem Originalsong immer dabei. «Es ist okay» und «Momentan ist wichtig, momentan macht Sinn», singt Balbina.

Etwas nachdenklicher kommt der französische Titel «Humaine» von Camille daher. Die mehrfach ausgezeichnete Popkünstlerin aus Paris ließ sich von Grönemeyers Haltung und Geist in «Mensch» inspirieren und kreierte ihre ganz eigene Version. Den französischen Text hat sie selbst geschrieben und «Humaine» (Menschlich) mit ihrem langjährigen Musik-Partner Clément Ducol produziert - eine liebevolle Hommage zum 20. Geburtstag von «Mensch».