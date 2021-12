20-Jährige befreit Rinder aus schlechter Haltung 

Kein Rind liegt Julie Siemering so am Herzen wie „Noni“, das sie als Kalb mit der Flasche aufgezogen hat. Heute weidet der Bulle mit drei anderen Rindern auf einer großzügigen Grünfläche an einem kleinen Wald.

Ein Sonntagmorgen in einem Wohngebiet in Randlage der Stadt Solingen. Das Treffen ist um 13 Uhr vor der Hausnummer 71 terminiert. Und weil die Besucherin eine halbe Stunde zu früh eingetroffen ist, nutzt sie die Zeit, um sich umzusehen. Direkt an das Mehrfamilienhaus grenzt eine Grünfläche und dahinter eine eingezäunte Wiese, flankiert von Gewächshäusern und einem Wald. Die Besucherin kneift die Augen zusammen und fixiert einen Punkt in der Ferne der abschüssigen Wiese. Die Rinder sieht sie trotzdem nicht.