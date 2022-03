2021: Frauen verdienten circa 17 Prozent weniger als Männer

Düsseldorf (dpa/lnw)

Frauen haben im vergangenen Jahr in NRW im Schnitt 18,92 Euro pro Stunde brutto verdient und damit rund 17 Prozent weniger als Männer (22,86 Euro). Dies teilte das Statistische Landesamt Nordrhein-Westfalen am Montag in Düsseldorf anlässlich des internationalen Aktionstages für die Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen am 7. März mit. Der prozentuale Unterschied sei in den letzten sechs Jahren kontinuierlich gesunken, hieß es. So habe er 2020 noch 18 Prozent betragen und im Jahr 2010 23 Prozent.

Von dpa