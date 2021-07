21-Jähriger fährt in Schaufenster: Drei Verletzte

Ein 21 Jahre alter Mann hat in Schwerte (Kreis Unna) die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in das Schaufenster einer Drogerie gefahren. Dabei wurde der Fahrer schwer und zwei weitere Autofahrer leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach hatte der 21-Jährige am Montagmittag sein Auto beschleunigt, als eine Ampel von Grün auf Gelb umgesprungen war. Beim Abbiegen habe er dann die Kontrolle verloren und sei ins Schleudern geraten.

Er sei mit dem Auto eines 43-Jährigen kollidiert und anschließend in das Schaufenster gefahren. Ein 53-jähriger Autofahrer sei durch Splitter des Schaufensters verletzt worden. Bei dem Unfall entstand nach Angaben der Polizei Schaden in Höhe von 24.000 Euro.