21-Jähriger in Köln angeschossen und schwer verletzt

Köln (dpa/lnw)

Ein 21-Jähriger ist am frühen Donnerstagmorgen vor einem Kiosk in Köln niedergeschossen und schwer verletzt worden. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Demnach hatte sich der 21-Jährige vor dem Kiosk mit einem 19 Jahre alten Bekannten getroffen. Plötzlich seien zwei weitere Männer aufgetaucht und hätten auf ihn geschossen.

Von dpa