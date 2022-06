22-Jährige stirbt nach Unfall in Nettetal

Eine 22 Jahre alte Frau ist bei einer Kollision zweier Autos in Nettetal (Kreis Viersen) tödlich verletzt worden.

Drei Männer und eine weitere Frau seien schwer verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Autos seien in der Nacht zu Freitag auf einer Kreuzung mit großer Geschwindigkeit zusammengestoßen. Die 22-jährige Frau starb trotz notärztlicher Versorgung am Unfallort. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.