22-Jähriger bei Kollision mit drei Autos schwer verletzt

Der Mann sei am Mittwochabend beim Rechtsabbiegen in die Gegenfahrbahn geraten und mit drei an einer Ampel stehenden Autos zusammengestoßen, teilte die Polizei in Hamm am Donnerstag mit. Neben dem 22-Jährigen wurden ein 75 Jahre alter Autofahrer und zwei Kinder im Alter von einem und vier Jahren verletzt. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht. Eine lebensgefährliche Verletzung des 22-Jährigen sei zunächst nicht auszuschließen gewesen. Ihm wurde zudem eine Blutprobe entnommen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 50.000 Euro.