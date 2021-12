24 Drillingsgeburten in NRW in diesem Jahr: Wüst Ehrenpate

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen sind in diesem Jahr 72 Drillingsbabys zur Welt gekommen. Für das Jahr 2021 seien bislang 24 Drillingsgeburten gemeldet worden, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit. Mit einem persönlichen Brief habe Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) alle Eltern von Mehrlingskindern in NRW sowie die «enorme Leistung kinderreicher Familien - insbesondere in Corona-Zeiten» gewürdigt. Der Ministerpräsident übernimmt die Ehrenpatenschaft für diese Kinder.

Von dpa