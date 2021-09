250.000 Euro Schaden durch Brand in Autowerkstatt

Langenfeld (dpa/lnw)

Bei dem weithin sichtbaren Brand in einer Autowerkstatt in Langenfeld im Landkreis Mettmann ist ein Sachschaden von etwa 250.000 Euro entstanden. Nach dem Brand am Freitag hätten die Ermittler der Kriminalpolizei erstmals am Montag den Brandort besichtigen können, teilte die Polizei in Mettmann mit. Angaben zur Brandursache könnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren zur Klärung der Brandursache ein. Durch das Feuer waren vier Menschen schwer verletzt worden: die beiden Betreiber der Autowerkstatt, 35 und 60 Jahre alt, sowie zwei Feuerwehrleute. Die Löscharbeiten waren immer wieder durch Explosionen brennbarer Stoffe in der Werkstatt behindert worden.

Von dpa