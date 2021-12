30-Jähriger nach mutmaßlichem Mord an Mutter in Haft

Dortmund (dpa/lnw)

Nach dem mutmaßlichen Mord an seiner 67 Jahre alten Mutter in Dortmund sitzt der 30-jährige Sohn in Untersuchungshaft. Dem Mann sei dringend tatverdächtig, seine Mutter mit Messerstichen in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Löttringhausen aus Heimtücke getötet zu haben, teilte die Dortmunder Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Obduktion der Leiche habe die Messerstiche als Todesursache bestätigt.

Von dpa