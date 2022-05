3000 Euro «Willkommensgeld» für Pflegefachkräfte in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Pflegefachkräften aus Nicht-EU-Ländern winkt in Nordrhein-Westfalen jetzt ein «Willkommensgeld» in Höhe von 3000 Euro. Das hat NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag in Düsseldorf mitgeteilt. Damit soll ausländischen Pflegekräften der berufliche Neustart in Nordrhein-Westfalen erleichtert werden.

Von dpa