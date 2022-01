31-Jähriger verletzt Mann im Streit mit Tritten und Messer

Essen (dpa/lnw)

Ein Mann hat einen 44-Jährigen am Hauptbahnhof in Essen mit Tritten traktiert und mit einem Messer an der Hand verletzt. Zwischen dem 31 Jahre alten mutmaßlichen Täter und dem Opfer soll es einer Meldung der Bundespolizei zufolge einen Streit um Schulden und Drogen gegeben haben. Der 31-Jährige habe den älteren Mann zunächst mit einem Tritt gegen die Brust zu Boden gestreckt und ihm dann mehrmals gegen den Kopf getreten.

Von dpa