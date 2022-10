32.146 Corona-Neuinfektionen gemeldet: Inzidenz bei 614,8

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Nordrhein-Westfalen hat die Sieben-Tage-Inzidenz die Marke von 600 durchbrochen. Das Robert Koch- Institut (RKI) gab den Wert für die registrierten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Dienstagmorgen mit 614,8 an. Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch deutlich unter 350 gelegen, vor vier Wochen bei 230,0. Bundesweit lag der Wert mit 787,5 am Dienstag noch deutlich höher als im bevölkerungsreichsten Bundesland.

Von dpa