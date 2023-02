33-Jähriger stirbt nach Brand in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach einem Feuer in einer Düsseldorfer Dachgeschosswohnung ist ein 33-Jähriger ums Leben gekommen. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr habe den Mann zwar noch aus der brennenden Wohnung retten können, er sei aber später in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Ein 61-Jähriger erlitt eine Rauchvergiftung, konnte sich aber selbst aus dem Haus retten.

Von dpa