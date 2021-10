34-Jähriger fällt in Teich: Bewohner fasst «tropfenden Dieb»

Nettetal (dpa/lnw)

Der Plan eines Diebs, Werkzeug und eine Taschenlampe aus einem Gartenhaus in Nettetal zu stehlen, ist buchstäblich ins Wasser gefallen. Der 34-Jährige war am Mittwochmorgen über einen Zaun in einen Garten geklettert, wie die Polizei in Viersen mitteilte. Dort soll er die Tür des Gartenhauses geöffnet und die Beute mitgenommen haben. Als er das Grundstück wieder verlassen wollte, übersah er einen Teich und fiel ins Wasser. Das Geräusch weckte den Bewohner, der in den Garten lief und den «tropfenden Dieb» fasste. Die Polizei bemerkte in ihrer Pressemitteilung: «Wer vom rechten Weg abkommt - geht baden».

Von dpa